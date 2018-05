Koniec karania kierowców za brak dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia OC. Tylko na razie nie wiadomo kiedy

Sejm uchwalił rewolucyjne zmiany w Prawie o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami będzie można jeździć, mając przy sobie jedynie prawo jazdy. Rzecz w tym, że nie wiadomo, kiedy pożegnamy się z wożonym dziś plikiem dokumentów.

Prowadzić łatwiej

Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, że osoba korzystająca z samochodu czy jednośladu musi posiadać przy sobie prawo jazdy, dowód rejestracyjny, w którym potwierdzono pozytywne przejście przeglądu technicznego pojazdu, a także potwierdzenie zawarcia polisy OC. W myśl nowych przepisów, które uchwalił Sejm, lista ta skróci się jedynie do pierwszej pozycji. Ułatwienie będzie jednak dotyczyć wyłącznie polskich obywateli i samochodów zarejestrowanych na terenie kraju. Jak to będzie wyglądało w praktyce?

W razie kontroli drogowej kierowca pokaże policjantom jedynie prawo jazdy . Na podstawie zawartych tam danych i numeru rejestracyjnego auta funkcjonariusze uzyskają dostęp do wszystkich interesujących ich danych.

- Radiowozy policji mają już terminale, które umożliwiają uzyskanie takich danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – mówi Wirtualnej Polsce Karol Manys, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Ministerstwa Cyfryzacji. - Jeśli jednak chodzi o wejście w życie tego przepisu, to póki co nie został wyznaczony dokładny termin. Minister cyfryzacji Marek Zagórski chciałby, aby było to jeszcze w 2018 r. - dodaje Karol Manys.