Kiedyś każde auto miało pasek antystatyczny. Jest powód, dlaczego już ich nie ma

Gumowe paski pod zderzakami samochodów jeszcze do niedawna były powszechnym widokiem na drogach. Dzisiaj praktycznie zniknęły, choć ciągle można je kupić. Sprawdziłem, dlaczego już się ich nie stosuje.

Powód, by używać tych pasków wydaje się być jak najbardziej słuszny. Przeglądając fora internetowe trafiłem na wpisy wielu osób, które skarżyły się, że samochody ich "kopią". To uczucie powoduje ładunek elektryczny zgromadzony na aucie. Szczególnie łatwo jest się spotkać z tym zimą, gdy powietrze jest suche. W takich sytuacjach pasek antystatyczny przyczepiony do karoserii pomoże pozbyć się ładunku.