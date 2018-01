Każdy wypadek śmiertelny mają badać eksperci. Zaczynamy gonić Europę pod względem bezpieczeństwa

Główną przyczyną wypadków drogowych w Polsce jest czynnik ludzki, zwykle błąd lub brawura. Jednak wielu ekspertów twierdzi, że do niektórych zdarzeń przyczynia się także infrastruktura drogowa. Takie rzeczy należy badać i tak się dzieje m.in. w Szwecji. W Polsce to pieśń przyszłości, ale zupełnie realna.

Nie tylko realna, ale nawet niezbyt odległa, bo taki pomysł wpisano do Planu działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2018-2020. Badanie czy do wypadku nie przyczyniła się częściowo infrastruktura drogowa, sama droga czy organizacja ruchu było prowadzone do tej pory wybiórczo, najczęściej gdy w określonym miejscu w dość krótkim czasie dochodziło do kilku wypadków śmiertelnych.