Jak uzyskać numer PKK? Jak wypełnić wniosek? Instrukcja krok po kroku

Pierwszym krokiem (oprócz oczywiście podjęcia decyzji o zapisie na kurs) w staraniach o uzyskanie kat. A jest uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę. To obowiązkowy numer, który pozwala na identyfikację kursanta. Oto poradnik jak wypełnić dokumenty i gdzie należy je wysłać, by go otrzymać.

Profil Kandydata na Kierowcę to numer identyfikacyjny, który pozwala na przypisanie wszystkich informacji do naszej osoby w systemie teleinformatycznym. Kierowcy starszej daty, którzy wyrabiali swoje uprawnienia przed 2014 rokiem, mogą być zaskoczeni. To dodatkowy warunek przystąpienia do kursu, ale jego spełnienie nie jest specjalnie trudne – nawet w czasach pandemii.

Co potrzebuję do uzyskania PKK? Przede wszystkim wypełnionego wniosku (pobierzesz go chociażby ze strony www.gov.pl). Do tego należy dołączyć orzeczenie lekarskie (zazwyczaj badania są przeprowadzane w szkole, ale można je zrobić na własną rękę. Cena to maksymalnie 200 zł), aktualne zdjęcie, dowód osobisty lub paszport (może być ksero jeśli wysyłasz dokumenty pocztą), ksero prawa jazdy (jeśli masz już np. kat. B). Jeśli jesteś cudzoziemcem lub starasz się np. o kat. C, dodatkowe dokumenty przedstawione są na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Gdzie wysyłam dokumenty? Dokumenty składasz w starostwie powiatowym w miejscu swojego zamieszkania, w urzędzie miasta (jeśli jest na prawach powiatu) lub w urzędzie dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie. W czasach pandemii i ograniczeń teoretycznie łatwiej (i szybciej) można otrzymać numer PKK w mniejszym mieście (np. rodzinnym), lecz trzeba liczyć się z tym, że te dokumenty trzeba jakoś dostarczyć na miejsce.

Najprościej byłoby złożyć je osobiście, ale to w obecnej sytuacji jest niemal niemożliwe. Kolejnym krokiem jest wykorzystanie profilu zaufanego i przesłanie dokumentów do urzędu przez ePUAP czyli elektroniczną Platformę Usług Administracji – niestety, nie każdy urząd udostępnia uzyskanie PKK tą drogą. Zostaje więc tradycyjny list polecony, ale – tak jak w moim przypadku – numer został mi przesłany na e-maila dwa dni po dotarciu przesyłki na miejsce. Najlepiej jest skontaktować się z urzędem i wybadać, czy taka opcja jest możliwa. Alternatywą jest odesłanie numeru PKK tradycyjnym listem.

Jak wypełnić wniosek?

Wniosek na pierwszy rzut oka wydaje się skomplikowany, ale wypełniamy tylko kilka punktów. Na samej górze musimy wpisać dane urzędu miasta lub starostwa powiatowego do którego składamy dokumenty. Poniżej uzupełniamy dane osobowe (sekcja A: Dane). Sekcję B (wydany dokument) zostawiamy pustą, bowiem nie staramy się o wydanie wtórnika ani wymianę prawa jazdy.

W sekcji C (choć można pomyśleć, że dotyczy to tramwaju), zaznaczamy opcję A i kat. prawa jazdy A (jeśli staramy się o prawko na motocykl).

Zgodnie z prawdą stawiamy ptaszka przy liście załączników: zdjęciu, orzeczeniu lekarskim, kopii prawa jazdy.

Na tej stronie segment D i E zostawiamy pusty. F to sposób przekazania dokumentu – czyli numeru PKK – który może różnić się w zależności od sytuacji pandemicznej. Niektóre urzędy wysyłają numer e-mailem (podanym w sekcji A: Dane).

Część G wypełniamy zgodnie z prawdą, najlepiej zaznaczając punkty od 1 do 6. Podpisujemy się w ramce i na dole strony, zaznaczamy oświadczenia i to wszystko. Kolejny punkt – H – wypełnia już urzędnik.