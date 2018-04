Filmy z egzaminów na prawo jazdy nie będą dostępne. Chodzi o pieniądze i statystyki

Pomysł na ułatwiony dostęp do nagrań z niezdanych egzaminów wydaje się być sensowny, ale WORD-y nie są mu przychylne. Wszystko przez kosztowne procedury. Łatwiej zostawić wszystko tak jak jest, chyba że zapłaci za to każdy egzaminowany.

Pomysł posła Andrzeja Kobylarza (Kukiz’15) jest prosty i pozornie bardzo trafiony. Chodzi o to, żeby po każdym niezdanym egzaminie, kandydat na kierowcę miał dostęp do nagrań z kamer zamontowanych w samochodzie WORD-u .

Interpelacja w tej sprawie ma tytuł "W sprawie nieograniczonego dostępu osób zdających na prawo jazdy do nagrań z praktycznej części egzaminu". Aktualnie procedura prowadząca do zapoznania się z materiałami jest czasochłonna i skomplikowana. Polega na złożeniu odwołania od wyniku egzaminu i sformułowaniu formalnej skargi najpóźniej w terminie czternastu dni od egzaminu. Następnie dyrektor WORD-u przekazuje pismo marszałkowi województwa. Ten ma na odpowiedź kolejne dwa tygodnie. Takie postępowanie administracyjne może trwać kilka miesięcy , jeśli niezbędne okażą się np. opinie biegłych sądowych.

Dziennikarze serwisu szkoła-jazdy.pl zwrócili się do dyrektorów WORD-ów z pytaniami o ich zdanie na temat tego pomysłu. Większość jednogłośnie stwierdza, że nie ma na to pieniędzy, bo przygotowanie, przechowywanie i prezentowanie materiałów jest czasochłonne i wymaga sporo pracy od technika, a co za tym idzie, konieczne jest stworzenie dodatkowych etatów. Nie jest to możliwe, chyba że opłaty za egzaminy zostaną podniesione.