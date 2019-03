Brelok, który warto mieć. Pomoc w razie wypadku

Niezbędnik, który przyda się podczas kolizji, kosztuje kilkadziesiąt złotych i jest nieco większy niż pudełko zapałek. Z powodzeniem zmieścisz go w kieszeni razem z kluczami, a w razie wypadku zawsze będzie tam, gdzie powinien być – przy stacyjce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Brelok potrafi zmierzyć ciśnienie w kołach i wiele więcej (Youtube.com)

Uwaga na pasy bezpieczeństwa

Multitool samochodowy to sprzęt, który zastępuje różne nieporęczne narzędzia potrzebne do wyswobodzenia się z auta podczas wypadku. Wyposażono go między innymi w praktyczne ostrze do cięcia pasów bezpieczeństwa. Podczas kolizji mechanizm blokujący pasów może się bowiem zaciąć, a to skutecznie unieruchomi cię w środku.

Wtedy masz dwie opcje – czekać na pomoc lub wziąć sprawy we własne ręce. W tym drugim wypadku wystarczy wyszarpnąć brelok ze stacyjki i użyć ukrytego w nim praktycznego ostrza. Szczelina jest na tyle cienka, że nie pokaleczysz się, a jednocześnie z łatwością wciśniesz do niej brzeg pasów. Nie musisz mozolnie przesuwać nożyka do przodu i do tyłu, nożyk jest tak ostry, że poradzi sobie z pasami za jednym przeciągnięciem. Jeśli natomiast nie masz nożyka, najprościej będzie odsunąć fotel maksymalnie do tyłu, odchylić oparcie, a następnie wysunąć się z pasów. Takie rozwiązanie nie zawsze jest jednak możliwe. Wówczas pozostanie nam tylko czekać na pomoc.

Szklana pułapka

Pasy to tylko jeden z problemów. Dla wielu kierowców większym wyzwaniem jest wydostanie się z samego auta. Gdy w wyniku uderzenia drzwi będą na tyle uszkodzone, że nie będzie można ich otworzyć, jedyną opcją pozostaje wyjście przez szybę. Te przeważnie tłuką się w wyniku uderzenia, jeśli jednak tak się nie stanie, warto mieć przy sobie narzędzie, które pozwoli sprawnie ją zbić.

Youtube.com Podziel się

Brelok z wbudowanym zbijakiem to wygodne i praktyczne rozwiązanie. Nie musisz wyprowadzać ciosu jak w przypadku tradycyjnych punktaków czy innych przedmiotów nieprzystosowanych do zbijania szkła. Wystarczy mocno docisnąć go do szyby, a urządzenie zamieni siłę docisku w uderzenie, które poradzi sobie z hartowanym szkłem.

Takie użycie zbijaka sprawia, że zranienie się jest praktycznie niemożliwe. Dłoń pod wpływem impetu nie wypadnie na zewnątrz, a w związku z tym opadające kawałki szkła jej nie poranią. Mimo tego warto zastosować środki ostrożności i owinąć dłoń kawałkiem materiału, na przykład kurtką czy bluzą. W dodatku nawet podczas dachowania, gdy wszystkie przedmioty w samochodzie zmieniają swoje położenie, brelok będzie zawsze pod ręką.

Użyj nie tylko w razie wypadku

Oczywiście brelok przyda się nie tylko podczas kolizji. Narzędzia takie jak miernik ciśnienia opon czy stanu zużycia bieżnika to gadżety, których warto używać, jeszcze zanim wsiądziesz za kółko. Pierwszy z nich wystarczy docisnąć do wentyla, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia liczba, drugi należy przytknąć do bruzd w oponie i porównać wynik ze skalą. Cały proces zajmuje kilka sekund, a może zaoszczędzić ci przykrości podczas jazdy.