Bracia z Podkarpacia mają blisko 5 tys. aut. Wszystkie jeżdżą po Ukrainie

Mężczyźni nie są jedynymi właścicielami samochodów. W dowodach figurują też nazwiska ukraińskich kierowców, do których naprawdę należą auta. Ukraińcy unikają w ten sposób wysokich opłat, a cały proceder jest zupełnie legalny.

Dla kierowców ze wschodu jednak sytuacja nie jest taka kolorowa. Regularnie muszą pojawiać się w Polsce, by móc legalnie użytkować samochód na Ukrainie. Jeśli wjeżdżają i wyjeżdżają tym samym przejściem granicznym, muszą to robić co 5 dni, w przypadku różnych przejść – co 10 dni. O ile faktyczny właściciel auta nie zapomni o tych terminach, nie ma podstaw prawnych by go ścigać. Mimo to, wiele samochodów z Polski jeździ jako taksówki we Lwowie.