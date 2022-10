BMW M 1000 RR i M 1000 R. Aerodynamika na pierwszym miejscu

Literka M pojawiła się w ofercie w 2021 roku, kiedy to M 1000 RR wjechał do salonów. W stosunku do S 1000 RR miał więcej mocy, więcej karbonu, był lżejszy i gotowy na rywalizację torową. Teraz przyszedł czas na lifting, który dopiero co miał miejsce też w BMW S 1000 RR, ale zmiany widać najlepiej w kwestii aerodynamiki.