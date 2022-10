Niemiecki superbike podnosi poprzeczkę. Pokazano nowe BMW S 1000 RR

Zacznijmy od napędu. W końcu to tu toczy się walka na liczby i choć BMW S 1000 RR nadal nie wysunęło się na prowadzenie, to teraz czterocylindrowy silnik o pojemności 999 cm3 generuje 210 KM (o 3 KM więcej niż do tej pory) przy 13 750 obr./min. Trudno powiedzieć, czy taki wzrost był faktycznie tym, co na razie dało się wykrzesać z tej jednostki, czy po prostu nie chciano konkurować z M 1000 RR, które oferuje 212 KM. Wiemy natomiast, że maksymalny moment obrotowy nowego S 1000 RR to równe modelowi M 113 Nm przy 11 000 obr./min. Silnik kręci się maksymalnie do 14 600 obr./min.