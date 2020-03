Będą zmiany w cenach paliw. Mogą zejść poniżej 4 zł/l

Hurtowe ceny paliw odzwierciedlają załamanie cen na giełdach naftowych na świecie. W ostatnich dniach dominowały wyraźne obniżki, które już za chwilę odczują kierowcy. Ceny paliw na stacjach zaczną kierować się w stronę poziomu 4 złotych za litr.

Spadkowa lawina w rafineriach

Dopiero co na początku marca cieszyliśmy się z tego, że za tankowanie benzyny i oleju napędowego płacimy mniej niż 5 złotych za litr. Przy obecnej sytuacji na rynku naftowym całkiem realne jest to, że w perspektywie tygodni, a może nawet dni, na niektórych stacjach będzie można zatankować litr 95-oktanowej benzyny za niecałe 4 złote .

Jak szybko stacje obniżą ceny?

Przestrzeń do obniżek na stacjach jest ogromna, a utrzymujące się w ostatnich tygodniach poziomy marż detalicznych powinny być satysfakcjonujące dla operatorów tego rynku. Dlatego można mieć uzasadnione oczekiwania, że spadek cen paliw wyraźnie przyspieszy. W mijającym tygodniu benzyna bezołowiowa 95 potaniała o 7 groszy i kosztowała 4,76 zł/l. Taką samą obniżkę zanotował olej napędowy i aktualnie jego średnia cena to 4,89 zł/l. Autogaz potaniał o 5 groszy do poziomu 2,12 zł/l.

Tydzień, jakiego dawno nie było

Saudyjczycy, którzy zamierzają zwiększyć swoje poziomy produkcyjne do 13 milionów z 12 milionów baryłek dziennie, mogą zapewne próbować w jakiś sposób "zaszachować" innych producentów, a inni regionalni eksporterzy nie chcą pozostawać w tyle. ADNOC – narodowy operator Zjednoczonych Emiratów Arabskich – chce także zwiększyć podaż ropy do ponad 4 milionów baryłek w kwietniu i planuje poprawę zdolności wydobywczej do 5 milionów baryłek, co wcześniej planowano to osiągnąć do 2030 r. – doniosła agencja Reutera.