Tańsze parkowanie w Krakowie. Ważny wyrok sądu wojewódzkiego

Niższe opłaty za parkowanie dla wybranych mieszkańców nie są zgodne z prawem – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Rada miasta ustanowiła wcześniej mniejsze stawki dla osób z pojazdami na prawie własności lub w leasingu.

Przepisy przyjęte w listopadzie 2017 roku przez Radę Miasta uzależniały prawo do abonamentu postojowego (czyli w domyśle niższych opłat) od dwóch elementów. Pierwszym, co logiczne, był meldunek w strefie płatnego parkowania. Dodatkowo posiadanie samochodu – własnego, w leasingu lub zakupionego na kredyt. Ale dla niektórych mieszkańców to nie wystarczyło, więc wystąpili do Rzecznika Praw Obywatelskich.