Tankowanie jest tańsze. Za diesla wciąż płacimy więcej niż za benzynę

W ciągu ostatniego tygodnia kierowcy mogli odetchnąć z ulgą. Za paliwa na stacjach płacimy zauważalnie mniej niż przed siedmioma dniami. Właściciele diesli wciąż są jednak dalecy od zadowolenia. Płacą więcej niż posiadacze aut benzynowych i na razie tak pozostanie.

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 za paliwa na stacjach płacimy więcej odpowiednio: za benzynę 95 o 23 gr/l, diesla - 64 gr/l i za LPG - 28 gr/l. Jeśli ceny w detalu będą dalej spadać, to w okolicach świąt benzynę będziemy w stanie kupić w cenach zbliżonych do ubiegłorocznych. Za olej napędowy będziemy jednak płacić więcej. Podobna tendencja występuje w dużej części Europy. Na stacjach benzyna jest droższa od ON m.in. we Francji, Grecji, we Włoszech, Holandii, Niemczech czy w Hiszpanii. Co ciekawe, w ostatnim z tych państw średnia cena litra oleju napędowego wynosi w przeliczeniu 5,17 zł. Jest więc niższa niż w Polsce.