Stacje, na których sprzedawano trefne paliwo. Jest lista

Przed nami ostatni weekend wakacji, podczas którego wiele osób będzie wracało do domów. Przed tankowaniem na nieznanej stacji paliw, lepiej ją sprawdzić. UOKiK opublikował listę stacji, na których wykryto nieprawidłowości.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował wyniki kontroli jakości paliw od początku stycznia do końca lipca 2018 r. Urzędnicy przeprowadzili 801 kontroli. W 28 przypadkach miały one negatywny wynik. Co ważne, paliwo niespełniające wymaganych prawem parametrów zostało wyryte nie tylko na stacjach małych firm, ale też w punktach dużych koncernów. Ryzyko trafienia na paliwo niewłaściwej jakości wynosi więc obecnie 3,4 proc. To więcej niż w całym 2017 r., kiedy współczynnik ten wyniósł 2,3 proc.