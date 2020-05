Sprzęgło, przegub i wał Kardana – czym to tak naprawdę jest?

Wał Kardana to nie przegub Cardana

Należy zaznaczyć, że potoczne określenie "wał kardana" można uznać za poprawne , choć nie jest zamienne ze " sprzęgłem Cardana", które to jest zgodne ze sztuką. Wał kardana to nic innego jak wał napędowy składający się z minimum dwóch sprzęgieł Cardana, łączący układ przeniesienia napędu - silnik ze skrzynią biegów , skrzynię z dyferencjałem lub w motocyklu skrzynię biegów z tylnym kołem. Skąd więc tyle nieporozumień i sprzeczek o poprawne określenie?

Wał kardana ma więc tyle wspólnego ze sprzęgłem Cardana co potoczne adidasy (buty sportowe) z marką Adidas. Owszem, Adidas produkuje buty sportowe, ale nie każde buty sportowe produkuje ta firma. Podobnie jak wał kardana składa się ze sprzęgieł Cardana, ale sprzęgło Cardana samo w sobie nie jest wałem. Nie można jednak powiedzieć, że wał kardana to tak naprawdę sprzęgło Cardana - jeśli już ściślej trzymać się definicji, to należałoby powiedzieć, że to zestaw sprzęgieł Cardana połączonych wałem.