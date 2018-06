Spóźniony? Nie, doświadczony. Model T-Roc pokazuje przewagę VW nad konkurencją

W historii światowego postępu technicznego wiele jest przykładów na to, że wynalazca, który wpadł na swój pomysł zbyt wcześnie, gdy otoczenie nie było jeszcze nań gotowe, zazwyczaj skazany był na zapomnienie. Czasem ostrożność popłaca bardziej niż bycie genialnym twórcą i pionierem...

Klienci mają do wyboru trzy najnowszej generacji, benzynowe jednostki turbodoładowane, a także dwa silniki TDI . Mogą one być połączone z przekładniami mechanicznymi, dwusprzęgłowymi DSG, a także z n**apędem na przednie lub na cztery koła**. Silniki benzynowe TSI mają 115 KM, 150 KM lub 190 KM (jednostka o mocy 150 KM jest wyposażona w aktywny system odłączania części cylindrów, gdy nie pracuje pod dużym obciążeniem), a turbodiesle – 115 KM lub 150 KM.

Najmniejsza jednostka napędowa to trzycylindrowy, jednolitrowy motor benzynowy turbo o mocy 115 koni mechanicznych, wierny powszechnej dziś idei downsizingu – oferuje osiągi godne znacznie większego silnika, ale zużywa mało paliwa , emituje niewiele zanieczyszczeń i ma niską masę, co pozytywnie wpływa na zachowanie samochodu w zakrętach.

Każdy Volkswagen T-Roc z napędem na cztery koła 4MOTION (który to napęd nie działa stale, a tylko wtedy, gdy jest potrzebny - obniżając zużycie paliwa przy normalnej jeździe po równej, suchej nawierzchni) jest wyposażony w system wyboru profilu jazdy, 4MOTION Active Control. Pozwala on kierowcy na wybór jednego z czterech trybów pracy napędu. Dwa z nich są przeznaczone do jazdy po drogach (Street oraz Snow), dwa do jady w terenie (Offroad i Offroad Individual). W wyniku działania pokrętła na środkowej konsoli praca wspomagających systemów elektronicznych jest dopasowana do aktualnych warunków panujących na drodze.