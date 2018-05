Seat Leon Cupra R: zapowiedź nowej marki i najlepszy przednionapędowiec na rynku

Ma wszystko, aby stać się najlepszym autem przednionapędowym na rynku. Odniosłem wrażenie, że Seat Leon Cupra R właśnie taki jest.

Przyczepność zdefiniowana na nowo

Układ jezdny jest oczywiście sztywny, ale nieprzesadnie. Adaptacyjne amortyzatory są wystarczająco wydajne w ustawieniu komfortowym, by to najtwardsze tłumienie zostawić sobie na specjalną okazję. Układ kierowniczy pracuje mięsiście, a chwyt na wieńcu kierownicy jest pewny jak śmierć. Jej zamszowe obicie to najlepsze co można było zrobić we wnętrzu. Tak samo jak pozostawienie tych samych, wygodnych foteli co w Cuprze 300. Jedyna wpadka to jasne i przez to nieczytelne tarcze wskaźników.