Samochody, które w 2019 r. wygrywały rankingi niezawodności Najlepsze z najlepszych Kupując samochód, marzymy nie tylko o tym, by był wygodny, oszczędny i dawał frajdę z prowadzenia, ale też o tym, by nie przysparzał nam problemów. Jak wybrać odpowiedni model? Warto zapoznać się z wynikami rankingów, które w 2019 r. opublikowały różne instytucje. ADAC, GTU, Dekra, Warranty Direct, "What Car?" czy ProfiAuto - to twórcy najważniejszych rankingów niezawodności. Na następnych slajdach przedstawiamy zwycięzców poszczególnych zestawień w 2019 r. w podziale na segmenty. Jak należy rozumieć przytoczone rezultaty? W przypadku GTU i Dekry mamy do czynienia z wynikami obowiązkowych przeglądów technicznych pojazdów. Mogą nam one wiele powiedzieć na temat ogólnego stanu poszczególnych modeli na niemieckim rynku po kilku latach użytkowania. Możliwe jest jednak, że w rezultatach GTU i Dekry nie widać wszystkiego, bo przecież wiele usterek naprawianych jest przed odwiedzeniem stacji diagnostycznej. ADAC swój ranking układa na podstawie działalności pomocy drogowej. Wyróżnione w nim modele są więc tymi, które najrzadziej zawodzą w trasie. W przypadku rankingu brytyjskiego Warranty Direct pod uwagę brane są wszystkie naprawy, które zostały zgłoszone przez posiadaczy oferowanych przez tę firmę ubezpieczeń na wypadek awarii pojazdu. Firma wylicza wskaźnik, który jest odzwierciedleniem częstotliwości usterek i kosztów ich usunięcia. Im wskaźnik jest niższy, tym lepiej. W przypadku zestawienia "What Car?" rezultaty powstają w efekcie analizy ankiet czytelników. Czy można im wierzyć? Na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć sami. Właściciele samochodów są w nich proszeni o opisanie problemów, jakie napotkali w ciągu ostatnich 12 miesięcy użytkowania aut. Wreszcie polskie zestawienie ProfiAuto. Powstało ono w oparciu o opinie 1,3 tys. czynnych zawodowo mechaników. W opracowaniu podaję wyniki dla samochodów liczących sobie od 4 do 10 lat. To przedział, który jest najbardziej interesujący z punktu widzenia nabywcy używanego pojazdu. Kilka lat na drodze daje też okazję do zweryfikowania trwałości podzespołów aut.