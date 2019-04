Rower elektryczny może nie być rowerem. Za niewiedzę zapłacisz nawet 600 zł

Sezon rowerowy już się zaczął i wiele osób kupuje nowe dwa kółka. Hitem są rowery wspomagane elektrycznie. Rzecz w tym, że jazda niektórymi z nich bez prawa jazdy może skończyć się kłopotami.

Portale ogłoszeniowe zaroiły się od anonsów zachęcających do kupna wspomaganego elektrycznie roweru. Sprzedawcy chwalą wystawiane na sprzedaż jednoślady, wyliczając ich zalety i prezentując parametry. Szczególną uwagę trzeba jednak zwrócić na te ostatnie. Wystarczy kilka minut, by znaleźć anons, w którym sprzedający zachwala rower informując, że rozpędza się on do 30 km/h, a nawet wyższej prędkości. Jazda takim jednośladem może być przyjemna, nie zawsze jest jednak legalna.