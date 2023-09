Rosjanie zapowiadają rynkowy debiut Aurusa Merlona. Cena zwala z nóg

Jeśli tak ma wyglądać sukces, to może już lepiej w ogóle go nie odnieść. Rosyjski instytut motoryzacyjny NAMI poinformował, że elektryczne motocykle Aurus Merlon mają dołączyć do gamy pojazdów strzegących Władimira Putina. Podano też jego cenę. I to jest najlepsze.