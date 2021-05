Pozimowy serwis motocykla. Oto, na co zwrócić uwagę

Lagi…

…ale nie te gry gracie po sieci. W teorii uszczelniaczom lag nie powinno się nic stać, ale jak wszystko co mechaniczne, mogą zepsuć się od nieużywania (zwłaszcza, że to guma). Warto sprawdzić, czy uszczelniacze dalej trzymają olej, czy nie wypuszczają go na elementy zawieszenia i pod motocykl. Jeśli tak jest, pozostaje już tylko zamówienie części i udanie się do serwisu – przecież zawieszenie to jeden z najistotniejszych elementów motocykla.