Pouczenia zamiast mandatów to początek. Protest rozlewa się na cały kraj

Ponad 13 tys. policjantów jest za wszczęciem ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Na razie funkcjonariusze chcą zwrócić na siebie uwagę, minimalizując liczbę wystawionych mandatów. Frustracja jednak rośnie.

"Może warto by było zlikwidować tę akcyjność I zabrać KGP tę statystyczną zabawkę, która utrzymuje wiele drogich etatów i zająć się na poważnie bezpieczeństwem w ruchu drogowym", "Tak, to prawda – od około 2 lat obserwuję w Warszawie dramatyczny spadek bezpieczeństwa na ulicach" – piszą policjanci w internecie. Są zirytowani obecną sytuacją w policji.

Zanim jednak strajk przybierze oficjalną formę, już można zauważyć łagodniejsze podejście do służby. Jak donosi TVN Warszawa, w kwietniu w stolicy wystawiano zaledwie 20 mandatów dziennie. Dla porównania, jeszcze w pierwszych miesiącach tego roku funkcjonariusze dobijali do 300 druków w ciągu dnia. Na terenie całego kraju do protestu dołączają pojedynczy funkcjonariusze. Warto jednak pamiętać, że kierowcy stanowiący zagrożenie na drodze nie mają co liczyć na pobłażliwość mundurowych.