Pierwszy polski samochód elektryczny w 2018 r.? Bardziej pewne są zmiany przepisów

2018 rok może okazać się przełomowy dla rozwoju elektromobilności w Polsce. W pierwszym kwartale ma wejść w życie ustawa, która będzie zachęcać do kupowania elektrycznych aut. Powstanie także Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który wesprze finansowo producentów aut elektrycznych i budowę infrastruktury ładowania. Na początku roku rozstrzygnie się również I etap konkursu na prototyp polskiego elektryka, zorganizowany przez ElectroMobility Poland. Pierwszymi jego użytkownikami będą m.in. cztery największe polskie koncerny energetyczne, które zakupią takie auta.

– Myślę, że najbliższy rok będzie bardzo ważny dla elektromobilności. W 2018 roku pojawi się ustawa o elektromobilności , powołany zostanie także Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który będzie dysponował środkami na wsparcie producentów i konsumentów chcących korzystać z samochodu elektrycznego. Wesprze on również rozwój infrastruktury – to bardzo istotny krok dla rozwoju tego rynku, bo dzisiaj jej brak jest wskazywany jako jedna z głównych barier zakupu samochodu elektrycznego – wskazuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Piotr Zaremba, szef projektu ElectroMobility Poland (EMP).

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych – przyjęta przez rząd 28 grudnia 2017 r. – ma szansę wejść w życie w I kwartale tego roku. Nowe przepisy mają nie tylko spopularyzować ekotransport, lecz także uregulować cały rynek i dać impuls do rozwoju firmom, które na nim działają. Na razie – bez jasnych regulacji prawnych – jest to trudne.

Równolegle z konkursem na prototypy ElectroMobility Poland pracuje nad przyszłym popytem na polski samochód elektryczny. Zgodnie z założeniami, ma to być miejski pojazd, który na jednym ładowaniu powinien przejechać co najmniej ok. 150 km.