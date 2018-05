Pierwsze wpadki stacji paliw w 2018 r. Raport UOKiK-u

Ceny przy dystrybutorach rosną, a tankujący kierowcy zastanawiają się, czy wlewane do baków paliwo warte jest wydawanych na nie pieniędzy. W przypadku stacji wskazanych przez UOKiK z pewnością tak nie było.

Od początku stycznia do końca marca 2018 r. Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów przeprowadził 311 kontroli stacji paliw . Okazało się, że na dwóch stacjach paliwo nie spełniało narzuconych przepisami norm. Oto one:

Jak na razie nieprawidłowości stwierdzono tylko w przypadku 0,64 proc. kontroli. To świetny wynik. Cały rok 2017 zamknął się rezultatem 2,5 proc. i był rekordowo dobry w historii badań nad jakością paliwa. To niezwykle ważne, bo korzystanie z paliwa niespełniającego norm może mieć opłakane skutki .

W raportach UOKiK-u w poprzednich latach wśród niedomagań jakościowych paliw z największą częstotliwością występuje niewłaściwa odporność na utlenianie oleju napędowego. Długofalową konsekwencją używania takiego paliwa może być zatykanie dysz wtryskiwaczy - dotyczy to przede wszystkim silników z systemem common rail. Każde wlanie do baku paliwa, które przekracza ten parametr, powoduje zaś podwyższenie konsumpcji paliwa oraz wzrost udziału szkodliwych substancji w spalinach.

W przypadku oleju napędowego w raportach często można też spotkać się z przekroczeniem normy zawartości siarki . Przepisy określają, że w jednym kilogramie paliwa może znaleźć się maksymalnie 10 mg tego pierwiastka. Jeśli jest go więcej, będzie on powodował osadzanie się nagaru w silniku. Siarka ma również własności korozyjne i może przyczyniać się do szybszego zużycia katalizatora.

W przypadku benzyny wśród nieprawidłowości często wymieniana jest niewłaściwa prężność par. Parametr ten określa, jak bardzo lotna jest sprzedawana benzyna. Paliwo zimowe może mieć wyższą prężność par (do 90 kPa) niż letnie (do 60 Pa). Przepisy przewidują taką możliwość, ponieważ ułatwia to rozruch silnika. Jeśli jest ona jednak zbyt wysoka, to może powodować powstawanie korków parowych, wywołujących dławienie się jednostki napędowej, a nawet mogących unieruchomić pracujący motor.