Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne części samochodowe + 1 serwis samochodu wczoraj (12:58) Artykuł sponsorowany Oryginalne części samochodowe z ASO - czy warto je kupować? Wymiana części samochodowych to nieodłączny element dbania o pojazd. Prędzej czy później każdy kierowca musi zmierzyć się z taką sytuacją. Warto zdecydować się na oryginalne komponenty, które są gwarancją bezpieczeństwa i solidnego wykonania. Podziel się Oryginalne części samochodowe z ASO - czy warto je kupować? (materiały partnera) materiały partnera (materiały partnera) Oryginalne części czy tańsze zamienniki? Samochód daje nam ogromne możliwości – jesteśmy dzięki niemu niezależni i możemy zaoszczędzić sporo czasu na podróżach w porównaniu do transportu pociągiem czy autobusem. Posiadanie własnego pojazdu wiąże się także z kosztami eksploatacyjnymi, które musimy ponieść, by jazda była bezpieczna i opłacalna. Koszty te obejmują przegląd, regularne naprawy, uzupełnianie paliwa oraz ubezpieczenie, a także wymianę części samochodowych. Podczas korzystania z samochodu niektóre ważne elementy stopniowo się zużywają. Niestety całkowite powstrzymanie tego procesu jest niemożliwe – możemy go jedynie nieco spowolnić poprzez regularną kontrolę pojazdu i prawidłową technikę jazdy. Kiedy nadejdzie moment, w którym konieczna będzie wymiana części samochodowych, warto zastanowić się co wybrać – oryginalne komponenty czy może tańsze zamienniki? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Pełne bezpieczeństwo, komfort jazdy oraz poprawną i bezawaryjną pracę pojazdu zapewnią nam jedynie oryginalne części samochodowe. Można je znaleźć w sklepach motoryzacyjnych i autoryzowanych stacjach obsługi. Oryginalne części ASO są w stu procentach zgodne z wymaganiami producentów samochodowych. Decydując się na nie, zyskamy pewność, że nasze pieniądze zostały wydane właściwie. Choć zamienniki kuszą niższą ceną, nie mamy gwarancji, że będą odpowiednio dopasowane do naszego pojazdu. materiały partnera (materiały partnera) ASO – gwarancja jakości Skrót ASO oznacza „autoryzowaną stację obsługi” – to warsztaty, które specjalizują się w naprawie i serwisie konkretnych marek samochodów. Wybierając oryginalne części ASO, mamy możliwość skorzystania z usług autoryzowanego punktu w przypadku awarii bądź uszkodzenia danych komponentów. Wybór części ASO to gwarancja najwyższej możliwej jakości. Oferowane komponenty mogą być identyczne jak elementy fabrycznie zamontowane w pojeździe lub wytwarzane przez firmę zatwierdzoną przez producenta samochodu. To świetny sposób na zadbanie zarówno o swoje bezpieczeństwo, jak i o stan swojego auta. Korzystając z usług autoryzowanych stacji obsługi, zyskujemy dostęp do pomocy specjalistów, którym możemy bez ryzyka powierzyć swój samochód. Zazwyczaj są to osoby o eksperckiej wiedzy, przeszkolone pod kątem pracy z konkretnymi markami. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do danej części zamiennej ASO, warto skorzystać z pomocy obsługi danego sklepu. To wygodne rozwiązanie dla kupującego, które pozwoli dodatkowo poczuć komfort psychiczny dzięki oddaniu ważnych decyzji, takich jak dobór i montaż części wymiennych, w ręce doświadczonych mechaników. materiały partnera (materiały partnera) Zalety zakupu części oryginalnych W ostatnich latach rynek części oryginalnych i zamiennych znacznie się powiększył. Ilość dostępnych produktów jest ogromna – łatwo się wśród nich pogubić, szczególnie gdy zależy nam na wysokiej jakości i zaufanym pochodzeniu. Szukając odpowiedniej części, możemy natknąć się na dużą liczbę opisów, skrótów i oznaczeń, które mogą być niezrozumiałe. Warto jednak zapoznać się ze stosowaną terminologią, a także dowiedzieć się, co przemawia za kupnem poszczególnych komponentów z autoryzowanego serwisu. Korzyści płynących z zakupu oryginalnych części samochodowych jest naprawdę wiele. Oto najważniejsze z nich: niezawodność,

najwyższa jakość,

bezawaryjność,

gwarancja producenta,

mniejsze koszty wymiany części,

rzadsze wizyty u mechanika. Są to konkretne powody, które powinny przekonać każdego kierowcę do zakupu autoryzowanych komponentów. Wybór tańszych zamienników jest zazwyczaj dokonywany z myślą o zaoszczędzeniu pieniędzy. Często jednak okazuje się, że przy wykorzystaniu nieoryginalnych części mogą pojawić się problemy, które wiążą się z kolejnymi, dużo większymi wydatkami. Nie warto podejmować takiego ryzyka – na dłuższą metę taka decyzja będzie nieopłacalna, a dodatkowo może narazić nasz samochód na niebezpieczne uszkodzenia. Zamienniki charakteryzują się również znacznie krótszą żywotnością. Zakup oryginalnych części pozwala na zmniejszenie częstotliwości kolejnych wymian. Należy pamiętać, że niska cena rzadko idzie w parze z dobrą jakością, a zbyt duża oszczędność nie zawsze popłaca. W przypadku części samochodowych cena jest wprost proporcjonalna do jakości. materiały partnera (materiały partnera) Niezawodność i niesamowita wytrzymałość Oryginalne części samochodowe zapewnią należyte bezpieczeństwo podczas jazdy. Dzięki nim ryzyko niebezpiecznych awarii będzie znacznie mniejsze. Jest to ważne nie tylko dla samego pojazdu, ale również dla nas samych – samochodowe usterki mogą być bezpośrednią przyczyną groźnych wypadków. Elementy oryginalne charakteryzują się niezawodnością oraz wysoką wytrzymałością na obciążenia i różne uszkodzenia mechaniczne. Ponadto każda z zakupionych części jest objęta gwarancją producenta, a ich wysoka jakość potwierdzona jest licznymi atestami, które jeszcze bardziej wpływają na poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania pojazdu. Łatwy montaż Każda z części samochodowych jest produkowana na potrzeby konkretnego modelu, dlatego też musi spełniać pewne wymagania i charakteryzować się danymi parametrami. Dzięki temu elementy te będą w pełni dopasowane do konstrukcji pojazdu, zapewniając tym samym płynną i bezawaryjną jazdę. Zastosowanie oryginalnych części samochodowych ułatwi również sam montaż. Wymiana elementów jest czasochłonna i nie należy do najłatwiejszych czynności, dlatego wybór części zgodnych z wyposażeniem pojazdu zdecydowanie przyspieszy pracę naszą bądź mechanika. W ten sposób możemy szybciej cieszyć ze sprawnego samochodu i powrócić do codziennych przejażdżek. Wysoka jakość Czym tak właściwie jest część oryginalna? Części oferowane przez autoryzowane stacji obsługi klasyfikowane są jako O (OE). To oznaczenie, które dotyczy tylko najlepszych dostępnych na rynku elementów, które są sygnowane logiem producenta. Zanim takie elementy trafią sprzedaży, muszą przejść ogromną liczbę testów sprawdzających ich pracę w różnych warunkach i pod różnym obciążeniem, czego dowodem są liczne certyfikaty. W Polsce sygnowane są one literą O – coraz częściej można się również spotkać z oznaczeniem OE (original equipment). Wprowadzona przez władze Unii Europejskiej klasyfikacja ma na celu ułatwić wybór konsumentom, którzy zastanawiają się nad jakością danego produktu. Części samochodowe OE pochodzą bezpośrednio od koncernów samochodowych i są oznaczone logiem marki. Charakteryzuje je konstrukcja w stu procentach odwzorowująca założenia producenta samochodu. materiały partnera (materiały partnera) Warto zaznaczyć, że w autoryzowanych serwisach tylko części z oznaczeniem „O” podlegają naprawie, pomimo że części Q również są oryginalne. Gwarancja producenta Części oryginalne są objęte gwarancją producenta, która w większości przypadków wynosi dwa lata. Sprzedawca odpowiada za ewentualną niezgodność towaru z umową sprzedaży. W razie pojawienia się jakichkolwiek uszkodzeń czy wad sprzedawca ma obowiązek usunąć je poprzez odpowiednią naprawę części bądź wymienić towar. Należy zaznaczyć, że usterka musi podlegać gwarancji – zawarte jest to w warunkach umowy. Gwarancji nie podlegają awarie wynikające z naturalnego procesu zużycia się danych elementów! Skąd pochodzą tańsze zamienniki? Pochodzenie tańszych zamienników może być dość zagadkową kwestią – obecnie ich produkcji może się podjąć praktycznie każdy. Niestety nie ma określonych przepisów, które kontrolują użyte materiały oraz procesy technologiczne, dlatego budzi to spore kontrowersje. Wybór takich części samochodowych niesie więc ze sobą ogromne ryzyko. Możemy co prawda mniej zapłacić, jednak taka decyzja prawdopodobnie przyniesie ze sobą dodatkowe koszty w przyszłości. materiały partnera (materiały partnera) Ubezpieczenie a wymiana części Podczas naprawy wykonywanej w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC uszkodzone części oryginalne muszą zostać wymienione również na części oryginalne. Jeśli wymianie podlega zamiennik, to analogicznie powinien on zostać wymieniony na inny zamiennik. Takie rozwiązanie zabezpiecza użytkowników samochodów przed stratą, a także pozwala uniknąć sytuacji, w których dostaniemy bardziej kosztowne części niż wcześniej. W przypadku dobrowolnych ubezpieczeń AC kwestia ta powinna być regulowana przez konkretną umowę. materiały partnera (materiały partnera) Podsumowanie Wybór oryginalnych części do samochodu z całą pewnością przyniesie nam wiele korzyści. Przede wszystkim będziemy mieć pewność co do jakości i pochodzenia zakupionego towaru. Wiedza na temat możliwości samochodu oraz wykorzystanych elementów jest niezwykle istotna w świadomym użytkowaniu pojazdu. Kolejną kwestią, która przemawia za zakupem części samochodowych z ASO, jest możliwość zaoszczędzenia sporej ilości czasu. Wybierając się do autoryzowanych stacji obsługi, uzyskamy wszystkie niezbędne informacje oraz rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Doświadczeni specjaliści na pewno dobrze nam doradzą i postarają się pomóc. Godziny, które spędzilibyśmy nad poszukiwaniem tanich zamienników, będziemy mogli wykorzystać na przejażdżkę ukochanym samochodem. Zakup części oryginalnych nie wiąże się z żadnym ryzykiem – wybierając fabrycznie nowe komponenty, mamy pewność, że będą one idealnie dopasowane do konstrukcji pojazdu. Stosunkowo duże pieniądze, które przeznaczymy na zakup, mogą okazać się trafioną inwestycją, która przełoży się na lepsze działanie auta i dłuższą żywotność. Bardzo ważna jest także dostępność poszczególnych części. Oryginalne komponenty pojawiają się na rynku praktycznie od razu po wprowadzeniu danego samochodu. W przypadku tańszych zamienników zazwyczaj musimy długo czekać – produkcja jest uruchamiana dopiero wtedy, gdy samochód zyska odpowiednią dużą popularność wśród kierowców. materiały partnera (materiały partnera) Artykuł sponsorowany