Opel redukuje zatrudnienie w gliwickiej fabryce. Pracę straci do 190 osób

W grudniu w fabryce Opla w Gliwicach został ogłoszony Program Dobrowolnych Odejść, czyli pomysł Opla na zredukowanie liczby osób zatrudnionych. Założenia są takie, żeby w tym programie wzięło udział 190 pracowników, a fabryka ma przejść na system dwuzmianowy.

- Są to zmiany konieczne, aby dostosować poziom produkcji do aktualnego popytu na rynku, a w efekcie utrzymanie wysokiego poziomu wydajności oraz konkurencyjności polskiego zakładu. Naszym celem jest uniknięcie przymusowych zwolnień i sprostanie wyzwaniu, jakim jest dostosowanie wielkości zatrudnienia do sytuacji w społecznie odpowiedzialny sposób, m.in. poprzez bardzo korzystny Program Dobrowolnych Odejść. Zakładamy, że z programu skorzysta 190 pracowników – powiedział Wojciech Osoś, rzecznik prasowy Opla.