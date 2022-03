Nowości Ducati już w Polsce. Jest w czym wybierać

Ostatnim motocyklem, który został zaprezentowany w Warszawie, była jedna z dwóch nowych odmian Scramblera. Wersja 1100 Tribute Pro to kolejna świetnie wyglądająca wersja tego modelu. Żółty lakier z napisami "Ducati" przywodzi na myśl maszyny sprzed lat i idealnie pasuje do charakteru tego motocykla, a w końcu w przypadku Scramblera to właśnie styl jest tym, co przyciąga.