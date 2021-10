Ducati pokazało dwa nowe Scramblery. 1100 Tribute Pro i Urban Motard wzbogacają wybór

Gama Ducati Scramblerów to dwa modele, z których każdy dostępny jest w wielu wersjach różniących się stylem i charakterem. Zgodnie z zasadą, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie Włosi prezentują dwie kolejne odmiany – nawiązującą do przeszłości 1100 Tribute Pro i odwołującą się do maszyn supermoto Urban Motard.