MSZ ostrzega kierowców za granicą. Niewiedza może kosztować

W czasie wakacji wielu Polaków wyjeżdża za granicę lub wypożycza samochód w obcym kraju. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało ostrzeżenia, które mają ustrzec zmotoryzowanych przed niebezpieczeństwem czy zmniejszyć ryzyko otrzymania mandatu. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Albania

MSZ radzi, by po albańskich drogach nie podróżować nocą. Wszystko przez fakt, że wielu użytkowników motocykli nie używa tam świateł nawet po zmroku. Albańskim kierowcom zdarza się przejeżdżanie przez skrzyżowanie mimo czerwonego światła, wymuszenie pierwszeństwa czy niesygnalizowanie skrętu. W razie kolizji czy wypadku MSZ radzi kontakt z polskim konsulatem. Wymagana jest zielona karta.

Belgia

Poza terenem zabudowanym na drogach, które nie posiadają osobnych jezdni dla każdego z kierunków ruchu, obowiązuje ograniczenie do 70 km/h. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 30 km/h w terenie zabudowanym lub o 40 km/h poza nim policja zatrzymuje prawo jazdy.

W centrum Antwerpii i na lewym brzegu rzeki Scheldy obowiązuje strefa niskiej emisji (LEZ). Samochody z rejestracjami innymi niż belgijskie i holenderskie mogą do niej wjechać wyłącznie po rejestracji przez internet.

Białoruś

Od początku 2018 r. Polacy mogą bez wizy odwiedzać niektóre białoruskie regiony. Chodzi o strefę parku "Kanał Augustowski" z Grodnem, strefę rekreacyjno-turystyczną "Brześć" oraz lotnisko w Mińsku. Bezwizowy pobyt nie może jednak trwać dłużej niż 5 dni. Choć Białoruś podpisała Konwencję wiedeńską o ruchu drogowym, to - jak ostrzega MSZ - białoruscy policjanci kontrolują wyposażenie samochodu i próbują nakładać mandaty za brak obowiązującego tam wyposażenia. Dokładniej chodzi o odpowiednią apteczkę. Wymagana jest zielona karta.

Bośnia i Hercegowina

Ministerstwo ostrzega przed wysiadaniem z auta na poboczu dróg i wchodzeniem do lasu. Niektóre tereny wciąż nie zostały tam odminowane. Część nawigacji GPS nie obejmuje swoim działaniem Bośni i Hercegowiny.

Czarnogóra

W tym kraju wymagana jest zielona karta. Ministerstwo ostrzega przed kierowcami, którzy nagminnie łamią przepisy regulujące poruszanie się na rondach. W Czarnogórze to stosunkowo nowe rozwiązanie drogowe i wielu miejscowych zmotoryzowanych nie jest do nich przyzwyczajonych.

Choć kraj nie należy do najbogatszych, mandaty są wysokie. Maksymalna kara, na przykład za przekroczenie w terenie zabudowanym dopuszczalnej prędkości o ponad 70 km/h, może wynieść nawet 2 tys. euro. Niezatrzymanie się na wezwanie policjanta "kosztuje" 1000 euro. Kary za przekroczenie prędkości egzekwowane są bardzo rygorystycznie. Już za 1 km/h za dużo można otrzymać 100 euro mandatu.

Czechy

Choć nasi południowi sąsiedzi kojarzą się nam z wybornym piwem, to kierowcy nie wolno go nawet spróbować. Limit wynosi 0,0 prom. Za jego przekroczenie obowiązują kary do 50 tys. koron, czyli 8,3 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów w Czechach trwający nawet przez dwa lata.

Obcokrajowcy za łamanie przepisów otrzymują mandaty i punktu karne. Przekroczenie 12 punktów skutkuje zakazem prowadzenia w Czechach na rok. Złamanie zakazu grozi karą od 25 do 50 tys. koron, czyli od 4,2 do 8,3 tys. zł.

Dania

Choć podstawowy limit alkoholu wynosi 0,5 prom., to w Danii z napojami wyskokowymi trzeba uważać. Powyżej zawartości 1,2 prom. zabierane jest prawo jazdy, a powyżej 2 prom. policja może skonfiskować auto i sprzedać je na aukcji.

Estonia

Od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz korzystania z letnich opon. Od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia można jeździć na letnim lub na zimowym ogumieniu, a od 1 grudnia do 1 marca wyłącznie na zimowym – także z kolcami.

Francja

Polski MSZ ostrzega przed podróżą do Francji ze względu na poziom bezpieczeństwa w tym kraju. Jeśli jednak się zdecydujecie, uważajcie na prędkość. Z końcem czerwca we Francji do 80 km/h obniżono dozwoloną prędkość poza terenem zabudowanym. Tamtejsze służby nie stosują przy tym żadnego buforu. Ukarane może zostać więc przekroczenie już o 1 km/h.

MSZ zaleca również poruszanie się w miastach z niewielką prędkością z powodu zachowania pieszych i kierowców. Ci ostatni często nie sygnalizują manewrów. Piesi natomiast mają we Francji bezwzględne pierwszeństwo. Zdarza się, ze wchodzą na jezdnię poza przejściami.

W Paryżu wielu kierowców stosuje zasadę pierwszeństwa pojazdu z prawej strony również na rondach. Według MSZ do takiej wykładni przychyla się również paryska policja. Na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym trzeba więc zachować dużą ostrożność.

Grecja

Osoby, które nie mieszkają w Grecji na stałe, nie mogą prowadzić prywatnych samochodów należących do osób prywatnych mieszkających w Grecji.

Kosowo

Kosowo nie ratyfikowało Konwencji wiedeńskiej o ruchu drogowym. Oznacza to, że jeżdżąc w tym kraju można otrzymać mandat za brak wyposażenia, które jest w nim obowiązkowe. Należą do niego: kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy, apteczka z rękawiczkami, linka holownicza i komplet zapasowych żarówek.

Niemcy

U naszych zachodnich sąsiadów lepiej zrezygnować z podwożenia autostopowiczów. Jak informuje MSZ, jeśli podczas kontroli okaże się, że osoba ta ma środki odurzające lub niedozwoloną ilość towarów akcyzowych, albo że jest w Niemczech nielegalnie, może to sprowadzić na nas duże kłopoty. W ostatnim z wymienionych przypadków możemy zostać oskarżeni o przestępstwo.

Serbia

Od 2018 r. na wszystkich serbskich autostrad działają zestawy do odcinkowego pomiaru prędkości pomiędzy bramkami poboru opłat. Przekroczenie limitu może prowadzić do nałożenia wysokiej kary. MSZ ostrzega przed oszustwami pomocy drogowych. Zdarza się, że fachowcy naliczają zagranicznym turystom wielokrotnie większe opłaty za usługę i części.

Polakom wybierającym się za granicę MSZ zaleca rządową aplikację iPolak. Dzięki niej, korzystając z telefonu, można uzyskać informacje na temat przepisów za granicą i danych kontaktowych do jednostek konsularnych.