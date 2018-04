Motocykliści na buspasach stolicy. Miasto testuje nowe możliwości

Motocykliści świętują, władze Warszawy przyglądają się czujnym okiem – od początku maja na buspasy wjeżdżają jednoślady. Testowe odcinki będą funkcjonować do 2019 roku. Później miasto zdecyduje o ewentualnym kontynuowaniu programu.

Po buspasach przy ul. Radzymińskiej i na Trasie Łazienkowskiej motocykliści poruszać się będą do końca października 2019 roku. Dwa sezony mają posłużyć władzom stolicy do oszacowania korzyści wynikających takiego rozwiązania i ewentualnego poszerzenia go na inne ulice. Na razie przygotowano aż 200 nowych znaków.