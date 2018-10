Mężczyzna leżał przygnieciony skuterem w tunelu. Kierowcy nie pomogli

Międzyludzka solidarność pozwala nam podnosić się po tragediach i zapobiegać niebezpieczeństwom. Niestety, zabrakło jej w najdłuższym polskim tunelu. Teraz policja szuka kierowców, którzy bez żadnej reakcji minęli mężczyznę, którego przygniótł jego własny skuter.

Do zdarzenia doszło w gdańskim tunelu pod Martwą Wisłą. W środę 10 października, tuż po 4 rano, do nitki T2, wiodącej w kierunku Stogów, wjechał 73-letni mężczyzna na skuterze. Po poślizgu tylnego koła stracił jednak panowanie nad jednośladem i przewrócił się, a maszyna przygniotła go, uniemożliwiając mu poruszanie się.

- W rurze tunelu znajdowały się jeszcze trzy pojazdy, które wjechały chwilę za jednośladem. Żaden z kierujących, przejeżdżając obok leżącego mężczyzny, nie zatrzymał się. Nikt nie zareagował - relacjonuje dla Wirtualnej Polski Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.