Liczy się każda minuta. Kierowcy ciężarówek pod ostrzałem policji i ministerstwa

Policja ruszyła do walki z "zestawami", które podczas wyprzedzania blokują lewy pas ruchu i irytują kierowców osobówek. Joachim Brudziński grzmiał na Twitterze, tymczasem środowisko transportowe podchodzi do akcji policji z rezerwą.

Najpierw zaczęło się od policyjnego helikoptera patrolującego okolice Łodzi . Później policja przyglądała się samochodom ciężarowym, które obwiniane są za "blokowanie lewego pasa i wynikające z tego utrudnianie ruchu innym jego uczestnikom". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński stwierdził, że lepiej, by funkcjonariusze "tłumaczyli kierowcom TIR-ów, że wyścigi ciężarówek na autostradach oraz innych drogach to nie jest dobry pomysł”.

Stwierdzenie dość niefortunne, bowiem trudno mówić o wyścigach w pojazdach, które mają założone blokady prędkości. Jeszcze gorzej wygląda to pod względem prawnym, bowiem polskie prawo nie przewiduje norm czasowych dla wyprzedzania.

W naszym kraju można ukarać kierowcę mandatem w wysokości od 50 do 200 zł za utrudnianie ruchu. Tyle tylko, że dana sytuacja podlega indywidualnej ocenie funkcjonariusza policji lub Inspektoratu Transportu Drogowego. Sytuacja jest skomplikowana. W niemieckiej Nadrenii-Westfalii zdecydowano kilka lat temu, że czas skończyć z "elefantenrennen", czyli "wyścigami słoni". Kierowcy pojazdów o masie powyżej 7,5 tony muszą skończyć manewr w ciągu 45 sekund, a różnica prędkości samochodów musi być większa niż 10 km/h. W teorii brzmi to całkiem nieźle.

W praktyce jednak wygląda to nieco inaczej.

– Nawet w Niemczech nie są to mandaty wystawiane na porządku dziennym. Niektórzy kierowcy mogą nie zdawać sobie sprawy z tych przepisów – mówi Filip Bednarkiewicz, założyciel serwisu 40ton.net, zajmujący się tematyką ciężkiego transportu.

– Coraz więcej firm zamawia samochody "zablokowane" na 85 km/h, a więksi przewoźnicy kuszą wysokimi premiami za niskie spalanie, przez co kierowcy jeżdżą z prędkością 82 lub 83 km/h. Trenerzy ekonomicznej jazdy wskazują, że jest to najbardziej efektywna prędkość – dodaje Bednarkiewicz.

– Jadąc z Gdyni do Francji przez jakieś 1600 km utrzymuję prędkość 90 km/h (oczywiście na autostradzie, której przemierzam 1300 km) i raz postanowiłem zrobić tą trasę z prędkością 85 km/h, niby niewielka różnica” – stwierdza w rozmowie z nami zawodowy kierowca. – Straciłem 30 minut, co w konsekwencji kosztowało mnie przekroczenie czasu pracy, bo sama jazda to nie wszystko, jeszcze trzeba rozładować auto i udać się na parking.