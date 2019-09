Land Rover Discovery Sport zostawia konkurencję w tyle – nie tylko na trudnych szlakach

Rodzinny, siedmioosobowy SUV marki Land Rover doczekał się gigantycznego liftingu. Choć zmiany z zewnątrz wydają się na pierwszy rzut oka niewielkie, liczba modyfikacji i udoskonaleń wskazywałaby na wprowadzenie do oferty zupełnie nowej generacji.

Land Rover Discovery Sport znalazł już prawie pół miliona klientów, którzy szukali alternatywnego i niespotykanego SUV-a dla swojej rodziny. Nic więc dziwnego, że designerzy nie mogli przeprowadzić rewolucji pod względem wyglądu pojazdu. Charakterystyczny słupek C i linia okien pozostały na swoim miejscu, ale tak naprawdę przeprowadzono tu sporo modyfikacji. Zmieniono chociażby proporcje, zmodyfikowano zderzaki i odświeżono grill. Wprowadzono też zupełnie nowe oświetlenie LED, którego wygląd od razu identyfikuje auto jako Land Rovera.

Prawdziwa rewolucja miała miejsce pod względem podwozia. Wykorzystano tu bowiem zupełnie nową architekturę o nazwie PTA (Premium Transverse Architecture). Dzięki niej auto jest o 13 proc. sztywniejsze, co wpływa na prowadzenie i zachowanie w terenie. To nie jest jednak największy plus. Jej użycie pozwoliło na instalację silników z układem mildhybrid, a już niedługo na poszerzenie oferty o hybrydę plug-in, czyli ładowaną z gniazdka.