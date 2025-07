Kunszt inżynierii. Laptop ROG Zephyrus G16 jak bolid Formuły 1

Z kolei techniki DLSS z funkcją Multi Frame Generation i funkcją Ray Reconstruction oraz DLAA (Deep Learning Anti-Aliasing) pozwalają we wspierających je grach, w zależności od ustawień, nawet na niemal ośmiokrotny wzrost liczby wyświetlanych kl./s w porównaniu do natywnie generowanego obrazu przy zachowaniu idealnie odwzorowanych odbić i światła generowanych w ramach ulepszonej techniki śledzenia promieni wzbogaconej o Ray Reconstruction i Path tracing. Co prawda ceną jest lekkie obniżenie jakości generowanego obrazu w stosunku do rozdzielczości natywnej głównie podczas ruchu, ale jest to niewielki koszt wobec ogromu zalet. Idealnie płynny obraz na maksymalnych ustawieniach jakości obrazu w około 200 kl./s sprawia, że nocny wyścig na torze w Bahrajnie w F1 2025, eliminacja demonów w Doom: The Dark Ages czy zwiedzanie egipskich ruin w Indiana Jones and the Great Circle wyglądają po prostu cudownie.