Jak uchronić się przed kupnem wadliwego auta? Nieco ponad 100 zł wystarczy

Nieuczciwych handlarzy w naszym kraju nie brakuje. Jeżdżenie z każdym oglądanym samochodem to warsztatu to jednak strata czasu i pieniędzy. Lepiej wyposażyć się w miernik grubości lakieru, który wiele powie nam o przeszłości oglądanego pojazdu.

Jeżdżenie przy każdej próbie zakupu do mechanika i sprawdzanie, czy wszystko z samochodem jest w porządku, to czasochłonna i droga zabawa. Pierwsze wady możemy wytropić sami już na oględzinach auta. Przydatne będą do tego mierniki lakieru.