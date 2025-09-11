Jak działa ADAS w motocyklu? Systemy wspomagania kierowcy w codziennej jeździe

Dokąd zmierza rozwój ADAS w motocyklach?

Przyszłość systemów ADAS w motocyklach zapowiada się ekscytująco i będzie zdominowana przez technologie komunikacyjne i sztuczną inteligencję. Najważniejszym kierunkiem rozwoju jest integracja z siecią V2X (vehicle-to-everything), która umożliwi motocyklom komunikację nie tylko z innymi pojazdami, ale także z infrastrukturą drogową, sygnalizacją świetlną, a nawet smartfonami pieszych. Dzięki tej technologii motocykl będzie mógł "widzieć za rogiem", otrzymując informacje o zagrożeniach znajdujących się poza zasięgiem własnych czujników. Sztuczna inteligencja przejmie rolę w analizowaniu stylu jazdy konkretnego kierowcy, dostosowując parametry systemów wspomagania do jego preferencji i umiejętności. Systemy predykcyjne będą w stanie przewidywać zachowania innych uczestników ruchu z kilkusekundowym wyprzedzeniem, ostrzegając o potencjalnych zagrożeniach zanim staną się one widoczne. Producenci pracują również nad kompaktowymi modułami lidarowo-radarowymi, które połączą zalety obu technologii w jednym, miniaturowym urządzeniu. W perspektywie kolejnej dekady możemy spodziewać się motocykli zdolnych do częściowo autonomicznej jazdy w określonych warunkach, na przykład podczas korków czy na autostradach.