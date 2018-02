Jak dużo stracimy na nowej Dacii Duster? Eksperci już to policzyli

Nowa Dacia Duster, najpopularniejszy SUV w Polsce niedawno wszedł na rynek. Auto zostało wycenione prawie tak samo jak poprzednik, a jest lepiej wyposażone. Eksperci już policzyli jego wartość rezydualną. Ile stracimy po kilku latach eksploatacji?

Wartość rezydualna, czyli cena rynkowa samochodu przy odsprzedaży jest dla wielu jedną z ważniejszych informacji podczas podejmowania decyzji zakupowych. Auta mało tracące na wartości mogą być nawet droższe, ale i tak bardziej opłaca się je kupić. To dlatego we flotach wartość rezydualna jest jednym z czynników, który waży o tym, czy dany model będzie kupiony czy nie.

Jako że auta użytkowane prywatnie zwykle mają mniejsze przebiegi, przyjęto roczny przebieg na poziomie 15 tys. km, a czas użytkowania to 5 lat. Przy takich założeniach wartość odsprzedaży mieści się w przedziale od 53,5 proc. za wersję podstawową Access 1.6 2WD, do 46,5 proc. za topową wersję Prestige z silnikiem 1.2 i napędem 4x4.

Przyjmując, że wszystkie inne parametry związane z eksploatacją są na tym samym poziomie, to po odsprzedaży obu samochodów, można odpowiedzieć na pytanie: ile realnie użytkownik za nie zapłacił? W przypadku samochodu B jest to kwota 27 000 zł, natomiast w przypadku samochodu B 28 500 zł.

Podsumowując, choć auto B w salonie kosztowało 3000 zł mniej, to po odsprzedaży osoba, która wybrała droższy samochód A, ma w portfelu 1500 zł więcej. Można też to rozumieć w inny sposób. Przyjmując, że samochody były odsprzedane po trzech latach, to osoba z autem A dopłacała do niego – w stosunku do auta B – 1000 zł rocznie. Jednak po 3 latach, ma teraz 4500 zł więcej na zakup nowego samochodu.