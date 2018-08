Ile wytrzymują akumulatory w hybrydach i samochodach elektrycznych. Stare nie trafiają na śmietnik

To jest jedna z kwestii najbardziej interesujących kierowców zastanawiających się nad samochodami hybrydowymi i elektrycznymi. Napęd jest długowieczny, ale co z akumulatorami? Ile wytrzymują?

W czym tkwi sekret długowieczności akumulatorów trakcyjnych? Po pierwsze, do ich produkcji wykorzystywane są ogniwa odznaczające się znacznie mniejszą wrażliwością na wielokrotne ładowanie i rozładowanie, niż w przypadku ogniw stosowanych w elektronice powszechnego użytku, np. telefonach komórkowych, kosztem nieco mniejszej gęstości energii. W końcu w telefonach zależy na tym, aby oferowały jak najdłuższy czas działania na początku przy jak najmniejszych wymiarach. Ze smartfona raczej nikt nie będzie korzystał przez 10 lat, a jeśli beteria będzie się zużywać, to można ją stosunkowo tanio wymienić.

Istnieje też system, który dba o to, aby akumulatory zużywały się jak najmniej i pracowały w optymalnych warunkach, co wpływa na ich długowieczność. Pilnuje on, by poziom rozładowania nie spadł poniżej określonego minimum (rzędu 30 proc.) i nie przekroczył bezpiecznego maksimum (80 proc.), a także aby ogniwa nie nagrzały się nadmiernie podczas ostrej jazdy lub szybkiego ładowania, w razie potrzeby ograniczając przepływ prądu. Dodatkowo akumulatory trakcyjne zaopatrzone są we własny system chłodzenia.