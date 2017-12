Dzięki tym gadżetom jazda nocą jest przyjemniejsza. Kosztują grosze

Osoby starsze, a także krótkowidze i niedoświadczeni kierowcy często unikają wyjeżdżania z domu w nocy, zwłaszcza gdy niedokładnie znają trasę. Jazda po zmroku może również stanowić nie lada wyzwanie dla innych, bardziej doświadczonych kierowców. Jeśli dojdą do tego inne niesprzyjające warunki pogodowe, to na komfortową i bezstresową jazdę nie ma co liczyć.

Poniżej prezentujemy kilka trików, które sprawią, że jazda samochodem po zmroku będzie o wiele przyjemniejsza. Odpowiedzialne za to są zarówno odpowiednie nawyki, jak i proste gadżety.

Tego uczyłeś się na kursie Przed wyruszeniem w drogę należy sprawdzić światła. Wiele osób wie o tej zasadzie, ale nie wszyscy ją stosują. O każdej porze roku, a zwłaszcza zimą, warto wozić ze sobą zapasowe żarówki. Nigdy nie wiesz, kiedy będą ci potrzebne. Jeśli "stracisz" jedno światło w mieście lub na dobrze oświetlonej drodze, to bez problemu dojedziesz do bezpiecznego miejsca by zaparkować. Jeśli natomiast awaria złapie cię w lesie lub na wiejskiej drodze, możesz mieć problemy. Przy okazji sprawdzania świateł Pamiętaj o dokładnym wypolerowaniu reflektorów. Zabrudzenia obniżają ich skuteczność.

Warto też zaopatrzyć się w odpowiednie okulary przeznaczone do jazdy nocnej. Technologia polaryzacji zastosowana w szkłach, pomaga wyeliminować refleksy świateł samochodów jadących z naprzeciwka. Tego typu okulary przydadzą się również w trudnych warunkach atmosferycznych, na przykład podczas deszczu, gdy mokry asfalt odbija blask reflektorów. Mogą ich używać również osoby z wadą wzroku, wystarczy tylko, że założą je na szkła korekcyjne. Tego typu gadżet spotyka się również wśród narciarzy i snowboardzistów, zapobiega tak zwanej ślepocie śnieżnej w słoneczne dni.

Zadbaj o nieco większe szkła Niesprzyjające warunki pogodowe to nie tylko świecąca nawierzchnia. Trzeba się również liczyć z kropelkami, które osiadają na szybach samochodu. Jeśli gumy zamontowane na naszych wycieraczkach są już stare i zużyte, nie ściągają wody tak dobrze, jak byśmy chcieli. Dlatego warto raz na jakiś czas wymienić je na nowe zwłaszcza, że koszt nie jest zbyt duży. Aby jak najdłużej działały bez zarzutu, musisz pamiętać, by nie używać ich na ubłoconych i zakurzonych szybach. Wyniszczające dla gumowych wycieraczek jest również uruchamianie ich na zaszronionym szkle, co zimą zdarza się kierowcom dość często.

Drobniutkie rysy i pozostałości po wosku, na przykład z myjni automatycznej, to skazy, które mogą odbić się negatywnie na widoczności w nocy. Dlatego musisz pamiętać o regularnym czyszczeniu szyb tak samo od środka, jak i z zewnątrz, a także w razie potrzeby nałożyć na nie niewidzialną wycieraczkę. To specjalny impregnat, który wygładza powierzchnie szyby, zakrywając przy tym mikroskopijne ryski, dzięki czemu woda nie osadza się na szkle, ale swobodnie z niego spływa. Gdy podczas jazdy szyby pokryją się kropelkami, wystarczy nieco przyspieszyć, a te same zsuną się na boki. Niewidzialna wycieraczka dobrze sprawdza się nie tylko z przodu, ale i na bocznych szybach, ze względu na ich duży spadek.

Nie wiesz, co czai się za zakrętem Jeżeli musisz wyjechać nocą, a nie znasz dokładnie drogi do miejsca docelowego, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zabłądzisz. Dlatego lepiej przygotować się zawczasu i wziąć ze sobą nawigację GPS lub telefon z wgraną mapą. Dzięki temu będziesz miał pewność, że nie ominiesz zakrętu, który w nocy może być słabo widoczny. Zobaczysz również wszelkiego rodzaju zwężenia i łuki i będziesz mógł zareagować odpowiednio wcześnie. Jeśli nie masz ze sobą nawigacji i nie jesteś pewien drogi, wystarczy że będziesz się trzymał samochodu jadącego przed tobą. Wtedy będziesz widział wszystkie zakręty.