Co robić, gdy auto dachuje. Krótki poradnik kierowcy

Poważny wypadek i dachowanie auta to często kwestia kilku sekund. Jeśli jednak wydarzy się najgorsze, nie możesz stracić zimnej krwi. Tylko trzeźwa ocena sytuacji i odpowiednie zachowanie może zaoszczędzić ci dalszych kłopotów.

Przede wszystkim musisz ocenić swoją sytuację. Jeśli uważasz, że nie uda ci się samodzielnie opuścić auta lub doznałeś urazu podczas wypadku, lepiej będzie poczekać na pomoc z zewnątrz. W przypadku, gdy po koziołkowaniu samochód zatrzyma się na dachu, zarówno kierowca, jak i pasażerowie będą wisieć na pasach bezpieczeństwa. To stabilna pozycja, więc jeśli nie czujesz się na siłach do wyjścia, możesz spokojnie czekać na ratowników.

Jeżeli jednak wolisz wziąć sprawy we własne ręce lub istnieje ryzyko, że samochód osunie się, lepiej będzie podjąć pewne kroki, które pozwolą ci się wydostać z potrzasku.

Nie odpinaj pasów

Sięgnięcie ku klamrze to naturalny odruch po tym, jak samochód stanie w bezruchu, jednak trzeba się przed tym powstrzymać. Po odpięciu pasów możesz runąć całym ciężarem ciała na podłoże, a to spowoduje uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa. W efekcie groźniejsze dla zdrowia będzie twoje zachowanie po dachowaniu niż sam wypadek.

Znajdź drogę ucieczki

Korzystając z pozycji wiszącej i tego, że twoje nogi są wolne, możesz utorować sobie drogę ucieczki z auta, najczęściej będzie to przednia szyba samochodu. Kilka uderzeń obiema stopami powinno wyważyć ją i zapewnić ci drogę wyjścia. Jeśli ci się to nie uda, musisz znaleźć przedmiot, którym uda ci się zbić szybę. Może to być na przykład klucz do kół, gaśnica lub poręczny brelok wyposażony w profesjonalny zbijak do szyb.

W przeciwieństwie do innych wymienionych narzędzi multitool zawsze będzie tam, gdzie go potrzebujesz – w stacyjce samochodu. Element z kółkiem do kluczy łatwo wyszarpnąć, dzięki temu nie musisz wyciągać kluczyka ze stacyjki żeby zacząć działać. Brelok jest tak wyprofilowany, że zapewnia pewny chwyt i sprawne posługiwanie się narzędziem.

Samo użycie zbijaka jest bardzo proste, wystarczy przytknąć go do szyby – możliwie jak najbliżej jej krawędzi, wtedy nie będzie sprężynować – a następnie docisnąć. Mechanizm wewnątrz urządzenia zmieni siłę docisku w uderzenie, które skruszy szybę bez najmniejszego problemu. Nie musisz wyprowadzać ciosu, użycie breloka nie wymaga dużo przestrzeni ani kilkukrotnego uderzania w to samo miejsce.

Uwolnij się z więzów

Gdy uda ci się zapewnić sobie drogę ucieczki z auta, możesz pomyśleć o odpięciu pasów bezpieczeństwa. Przedtem musisz stabilnie stanąć na ziemi. W tym celu podkurcz nogi, a następnie spróbuj oprzeć je na dachu samochodu. W ten sposób uchronisz się przed upadkiem i możesz swobodnie odpiąć pasy.