Audi A8 L Security dla Biura Ochrony Rządu. Dlaczego wygrało starsze auto?

5,5 mln złotych – tyle przyszło nam zapłacić za dwa nowe, opancerzone pojazdy służące do transportu najważniejszych osób w państwie. Ponownie zdecydowano się na opancerzone Audi A8. Flagowa limuzyna nie jest jednak najnowsza, a zakup dodatkowego auta budzi wątpliwości.

Konkurencyjny Mercedes wystawił do rywalizacji model S600 Guard, choć budżet pozwalał nawet na zainteresowanie się jeszcze droższym i bardziej luksusowym Mercedesem-Maybachem S600 Guard, który stanowi kwintesencję luksusu. Zamiast tego BOR zdecydował się na zakup Audi A8 L Security poprzedniej generacji, czyli dokładnie takiego samochodu, jakim jechała Beata Szydło w czasie wypadku z fiatem seicento. Na rynku pojawiła się już nowsza wersja flagowej limuzyny spod znaku czterech pierścieni. Audi nie przygotowało jednak jej opancerzonej odmiany, stąd też nie nadaje się do ochrony najważniejszych osób w państwie.

Ponowny wybór Audi nie wydaje się być kwestią przypadku, bowiem, jak dowiedzieliśmy się od polskiego importera, kierowcy BOR przechodzili już specjalistyczne szkolenia organizowane przez tę niemiecką firmę. Obejmują one nie tylko prowadzenie samochodu (który waży tyle co trzy kompaktowe auta), lecz również warunki użytkowania. Niektóre szkolenia dotykają tematyki przechowywania pojazdów na słońcu czy wykorzystywania odpowiednich środków do mycia szyb. Co więcej, te pancerne auta można serwisować w specjalnych punktach na terenie kraju.