Nowości Suzuki dostępne w Polsce. Naked i adventure o wspólnym sercu

Suzuki GSX-8S to model, który z jednej strony wpisuje się osiągami idealnie pomiędzy SV650 a GSX-S950, jednak z drugiej jest inny od obu tych maszyn. Pokazuje to już nowy silnik. Jest to dwucylindrowa rzędowa konstrukcja o pojemności 776 cm3. Jej maksymalna moc wynosi 83 KM przy 8500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy to 78 Nm przy 6800 obr./min. Wielkościowo GSX-8S jest typowym przedstawicielem klasy średniej - waży 202 kg, a siedzisko znajduje się na wysokości 810 mm.