Suzuki V-Strom 800DE uzupełnia ofertę. Nowy poziom turystyki w klasie średniej

Suzuki pracowało na dwa fronty, czego efektem są mediolańskie premiery. Z jednej strony mamy nakeda GSX-8S, a z drugiej turystyczny model V-Strom 800DE. W końcu, aby opracowanie nowego silnika się opłacało, trzeba go możliwie szybko wykorzystać w różnych maszynach. Jest to dwucylindrowa, rzędowa jednostka o pojemności 776 cm3, mocy 84 KM przy 8500 obr./min i momencie obrotowym 78 Nm przy 6800 obr./min. Jej charakterystyka jest zbliżona do silników widlastych i została opracowana tak, aby zmniejszać poślizg tylnego koła. Do tego posiada rozwiązanie Suzuki Cross Balancer, które zmniejsza wibracje.