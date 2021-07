Indian wjeżdża mocnym uderzeniem. Liczba radarów i kamer robi wrażenie

Nie wiadomo, czy wszystko to trafi na raz do nowych motocykli Indiana, ale całość prezentuje się ciekawie i swoimi możliwościami wykracza poza to, co aktualnie oferuje konkurencja. Oczywiście podstawą jest centralny przedni radar znajdujący się na owiewce w okolicy reflektora. To on pozwoli na korzystanie z adaptacyjnego tempomatu. Co ciekawe, z tyłu zdecydowano się na użycie dwóch oddzielnych radarów zamontowanych w kufrach bocznych. One będą monitorować martwe pole.