Chiński motocykl może być pod europejską marką. QJ Motor GS400RR już niedługo

QJ Motor może być nazwą, którą znają tylko bardziej zainteresowani światową motoryzacją i powiązaniami marek motocyklowych. Jednak premiery tej chińskiej firmy często mają przełożenie na Europę. To właśnie jej motocykle sprzedawane są u nas pod marką Benelli. Co więcej z QJ Motor ostatnio współpracuje też MV Agusta, co przyniosło efekt pod postacią modelu Lucky Explorer 5.5.