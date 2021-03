Znamy szczegóły modelu QJ Motor SRV300. To może być najtańszy motocykl Harleya-Davidsona

Dokumenty homologacyjne i pierwsze zdjęcie pokazały nam wygląd i parametry małego chińskiego cruisera QJ Motor SRV300. Motocykl ten prawdopodobnie będzie w Azji sprzedawany też pod jako Harley-Davidson, co uczyni go zdecydowanie najtańszym i najmniejszym modelem amerykańskiej marki.

Harley-Davidson przechodzi zmiany, ale wiele wskazuje na to, że nie wpłynęło to na współpracę z chińską marką QJ Motor. Choć pojawiły się plotki, że ich nowy model SRV300 jednak nie będzie sprzedawany pod amerykańskim logo, to teraz doniesienia mówią o tym, że obie wersje mogą być oferowane równolegle. Czy doczekamy się małego motocykla Harleya-Davidsona? Nadal nie można być pewnym. Za to wiele wskazuje na to, że nawet jeśli on powstanie, to raczej nie trafi do Europy.

Po wcześniejszych szkicach teraz do sieci trafiło pierwsze zdjęcie modelu QJ Motor SRV300. Jest to klasycznie wyglądający mały cruiser z dwucylindrowym widlastym silnikiem. Z przodu znajduje się felga o średnicy 16 cali, a z tyłu 15-calowa. Logo Harleya-Davidsona na pewno by pasowało na tym motocyklu.

Ciekawych informacji dostarczają dokumenty homologacyjne modelu SRV300. Wbrew wcześniejszym domysłom, za napęd tego motocykla będzie odpowiadał nowy silnik chłodzony cieczą. Nie będzie to jednostka znana choćby z modelu Benelli 302 S, ale nieco mniejsza konstrukcja o pojemności 296 cm3. Jej moc ma wynosić nieco 30,7 KM, a prędkość maksymalna motocykla to blisko 130 km/h. Byłaby to zatem maszyny klasy bardzo popularnej w Azji. Podano też masę z płynami, która ma wynosić 163 kg.

Czy QJ Motor SRV300 w przyszłości zamieni się w Harleya-Davidsona? Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze poczekać. Na pewno byłby to ciekawy następca modelu Street 500, który powstawał w Indiach, a do tego maszyna w zasięgu finansowym zdecydowanie większej liczby azjatyckich klientów niż duże motocykle Harleya.