Jest szansa na nowy tani motocykl sportowy. Benelli 302 R już powstaje w Chinach

Benelli to włoska marka, która jednak z Włochami nie ma tak dużo wspólnego. Pod nazwą tą sprzedawane są motocykle chińskiej firmy Qianjiang Motor, do której należy Benelli. Dlatego wiadomość o nowym modelu QJ Motor jest dość jednoznaczną zapowiedzią też na nasz rynek.

Benelli ma w swojej ofercie sporo nakedów z silnikami od 125 do 754 cm3. Mocnym punktem w ofercie są też turystyczne modele z linii TRK i nowocześnie wyglądające scramblery Leoncino. Gamę uzupełnia klasyczny motocykl Imperiale. Na razie jednak Benelli nie ma żadnego sportowego jednośladu, a w przypadku włoskiej marki jest to widoczna dziura w ofercie. Już niedługo może się to zmienić za sprawą modelu Benelli 302 R.

Do internetu niedawno wyciekły zdjęcia powstającego motocykla sportowego marki QJ Motor, a wśród dokumentów homologacyjnych w Chinach pojawiła się nazwa 302 R. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością po premierze w swojej ojczyźnie model ten trafi też do Europy już jako motocykl marki Benelli. Oznaczeni 302 R mówi natomiast, że najpewniej pod spodem będzie to naked 302 S, który zostanie obudowany owiewkami.

Oznacza to, że zapewne nowy motocykl sportowy rodem z Chin będzie wyposażony w ten sam silnik o niezmienionych parametrach. To dwucylindrowa rzędowa jednostka o pojemności 300 cm3, której maksymalna moc to 38 KM przy 11 000 obr./min., a maksymalny moment obrotowy wynosi 25,6 Nm przy 9000 obr./min.

Takie parametry oznaczałyby, że Benelli 302 R byłoby tylko niewiele słabsze od takich konkurentów jak Yamaha R3 i KTM RC 390. Oczywiście można spodziewać się, że chińsko-włoska maszyna będzie zauważalnie tańsza. Naked 302 S kosztuje 19 700 zł i aby zachować znaczącą przewagę cenową nad konkurencją, model sportowy nie może być dużo droższy.