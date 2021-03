Wystarczyły tylko niewielkie zmiany, żeby Benelli TRK 502 X spełniło nową normą

Benelli TRK 502 X to ciekawa turystyczna propozycja na prawo jazdy kategorii A2 . Motocykl włoskiej marki to chińska konstrukcja firmy Qianjiang o stylistyce dostosowanej do europejskich wymagań. Model ten oferowany jest w podstawowej odmianie TRK 502 stworzonej bardziej z myślą o jeździe po asfalcie i nieco bardziej terenowej (choć mowa tu raczej o szutrowych drogach niż prawdziwym offroadzie) TRK 502 X.

Zastosowano nowy wydech z dwoma katalizatorami, nieco zmodyfikowano oprogramowanie sterujące silnikiem i zmieniono przełożenie główne. Ponieważ mamy do czynienia z silnikiem, którego moc i tak była zapewne nieco ograniczona, aby dostosować ją do wymogów prawa jazdy kategorii A2, a do tego zakres modyfikacji był niewielki, to osiągi motocykla się nie zmieniły.