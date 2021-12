Tanie Benelli Leoncino 250 zostało ulepszone. Spójrzcie tylko na przedni błotnik

Benelli Leoncino 250 to tania propozycja dla tych, którzy cenią sobie ciekawy wygląd, ale nie wymagają szczególnie dobrych osiągów. I to właśnie poniekąd z wyglądem ma związek największa nowość w tym motocyklu. Wzorem "500" ma on nowe przednie światła. Są one LED-owe, więc z jednej strony lepiej oświetlają drogę, a z drugiej wyglądają nowocześniej.