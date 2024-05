BMW pokazało zautomatyzowane sprzęgło. To już nowa moda

BMW opisując technologię nazwaną Automated Shift Assistant (ASA), czyli asystenta zautomatyzowanej zmiany biegów, tłumaczy, że to naturalny kolejny krok po quickshifterze i faktycznie brzmi to jak rozwinięcie tego rozwiązania. Niemcy podkreślają też, że nowy system ma działać maksymalnie płynnie w połączeniu z bokserem (co od razu sugeruje, w jakich motocyklach na początek je dostaniemy). Jest to o tyle ważne, że praca quickshiftera w niemieckich motocyklach zostawiała nieco do życzenia.