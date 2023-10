Honda stworzyła sprzęgło E-Clutch. To coś więcej niż quickshifter

Honda od przeszło 10 lat oferuje dwusprzęgłowy automat. Dziś skrzynię DCT można dostać w pięciu modelach motocykli i dwóch skuterach. Jednak nie każdemu to rozwiązanie przypada do gustu. Choć daje ono możliwość ręcznej zmiany biegów przyciskami na kierownicy, to trudno nazwać to substytutem manuala z quickshifterem. Teraz Honda postanowiła posłuchać tych, którzy chcieli automatycznie obsługiwanego sprzęgła, ale zrobiła to po swojemu, dając coś więcej.